Retegui | gli indizi portano alla pista Inter Ma c’è concorrenza! – TS

(Di sabato 25 marzo 2023) Continuano a rincorrersi le voci di mercato che vedrebbero l’in vantaggio nella trattativa su. Ma dopo l’esordio con la Nazionale Italiana l’esse nei riguardi del giovane attaccante argentino aumenta anche da parte di altri club italiani e stranieri. Di seguito gli aggiornamenti di TuttoSport. CARATTERE – L’apprezzamento nei riguardi di Mateo, il giovane italo-argentino che ha debuttato nell’Italia di Roberto Mancini, non si limitasfera strettamente tecnica ma si amplia anche a quella caratteriale e morale. Come fa presente il giornalista Stefano Salandin, sulle pagine di TuttoSport, l’attaccante del Tigre, infatti, nella sfida Italia-Inghilterra ha dimostrato di avere carattere. Il calciatore si è subito ambientato fra i compagni di squadra e ha avuto la freddezza di ...

Roma, ideama il ...Non posso che ringraziare un calciatore che fino a tre giorni fa non conoscevo, come tra l'altro penso tuttiitaliani. Facciamoci una domanda. In questo momentoin quale squadra di Serie ...Il Milan infine, cercherebbe un attaccante per giugno ed avrebbe messo nel mirino Mateo

In attacco, per esempio, le soluzioni in casa sono poche: come dimostra anche la difficoltà di Mancini nel selezionare profili per la nazionale italiana, costretto a puntare sull'oriundo Retegui ... i ...E se fosse Retegui l’uomo della svolta Contro l’Inghilterra il suo gol ha cambiato la partita. Mancini spera che possa essere un segno per una Nazionale in cerca di gol e fiducia ...