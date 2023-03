Retegui e Baldanzi, è rivoluzione giovanile! La strategia Inter ? SM (Di sabato 25 marzo 2023) L’Inter guarda al futuro e in particolare ha messo nel mirino due nomi: Retegui e Baldanzi. Entrambi si stanno mettendo in mostra in Nazionale, rispettivamente tra i grandi il primo e nell’Under 21 il secondo rivoluzione GIOVANILE ? L’Inter guarda alla gioventù azzurra per ringiovanire e rafforzare la rosa della prossima stagione. Come riferisce Daniele Miceli di Sport Mediaset, Interessano Mateo Retegui e Tommaso Baldanzi. Il primo, di proprietà del Boca Juniors, gioca attualmente al Tigre. Quest’ultima vorrebbe riscattare il giocatore della Nazionale sborsando i due milioni del diritto di riscatto per poi cercare di venderlo in Europa ad una cifra sicuramente più alta. Il Boca, inoltre, ha una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Ad oggi il ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) L’guarda al futuro e in particolare ha messo nel mirino due nomi:. Entrambi si stanno mettendo in mostra in Nazionale, rispettivamente tra i grandi il primo e nell’Under 21 il secondoGIOVANILE ? L’guarda alla gioventù azzurra per ringiovanire e rafforzare la rosa della prossima stagione. Come riferisce Daniele Miceli di Sport Mediaset,essano Mateoe Tommaso. Il primo, di proprietà del Boca Juniors, gioca attualmente al Tigre. Quest’ultima vorrebbe riscattare il giocatore della Nazionale sborsando i due milioni del diritto di riscatto per poi cercare di venderlo in Europa ad una cifra sicuramente più alta. Il Boca, inoltre, ha una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Ad oggi il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Retegui e Baldanzi, è rivoluzione giovanile! La strategia Inter - SM - - Burlointer : Orsolini, Baldanzi, Perereya, Retegui… Un’altra bella estate targata Suning … - Luxgraph : Inter, scatto Baldanzi per accendere la luce. E Retegui... - anto_canale88 : @robertopampa9 Esatto, stanno già crocifiggendo Retegui quando fino a tre giorni fa non ci conosceva nemmeno e non… - ematr_86 : cara Under21 un pallone ha avuto #Retegui a 19 anni e l'ha messa, quante ce ne vogliono per il gol di Baldanzi -