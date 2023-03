Renfield | Nicolas Cage è Dracula nel trailer finale del film

(Di sabato 25 marzo 2023) MovieMag.it - Recensionie Serie TV - RecensioniSerie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming,, curiosità, capolavori e cult movie., cast e data di uscitaè il nuovodi Chris McKay, alla sua seconda opera in live action dopo aver esordito nel 2017 con LEGO Batman – The movie.Nei mesi scorsi ha stupito tutti la notizia cheavrebbe vestito i panni di, considerando che raramente l’attore californiano si è

Da un'idea di Robert Kirkman di The Walking Dead approfondimentoCage, dopovorrebbe un film su Dracula tutto per séè nato da un'idea di Robert Kirkman di The Walking Dead .È unCage come non l'avete mai visto quello che compare in, nuova commedia horror che riscrive la storia del conte Dracula in chiave bizzarra e contemporanea . Abbandonati i panni dei ...Universal ha pubblicato il trailer finale di, commedia horror con protagonistiCage e Nicholas Hoult. Nel film, Cage interpreta il ruolo del famigerato Conte Dracula , mentre Hoult quello del suo devoto assistente, un ...

Renfield, Nicolas Cage è Dracula nel film con Nicholas Hoult. Il trailer Sky Tg24

Nicholas Hoult ha parlato di ciò che ha cercato di trasmettere con il suo personaggio e del lavoro svolto per interpretare Renfield nell'omonimo film.Tra gli appassionati si sta creando una certa attesa per Renfield, il film su Dracula e sul suo servo che ha come protagonista Nicolas Cage. In una nuova featurette c’è lo stesso Cage, che assieme ...