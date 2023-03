Regionali Friuli-Venezia Giulia, Fedriga contro tutti: con la sua lista punta a battere Lega e FdI. A sinistra Moretuzzo (Pd-M5s) tenta l’impresa (Di sabato 25 marzo 2023) Sembra passato un secolo da quando occupava i banchi del governo, a Montecitorio, col cartello “ministro Alfano, clandestino è reato”; o quando Laura Boldrini fu costretta a sospenderlo dalla Camera dei deputati per 15 giorni: lui venne prima espulso dall’Aula, poi, una volta convocato dalla terza carica dello Stato, non si scusò. Da lì la decisione – rarissima – di allontanarlo per due settimane. Ora Massimiliano Fedriga è uomo delle istituzioni, volto (di punta) della Lega moderata; a Trieste lo chiamano “il presidente della terza Camera” (guida la Conferenza Stato-Regioni), era a un passo dall’entrare nel governo di Giorgia Meloni (finché Matteo Salvini non si oppose) e ora sembra un candidato civico. Tanto che, nella corsa – in discesa – per il secondo mandato da governatore del Friuli-Venezia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Sembra passato un secolo da quando occupava i banchi del governo, a Montecitorio, col cartello “ministro Alfano, clandestino è reato”; o quando Laura Boldrini fu costretta a sospenderlo dalla Camera dei deputati per 15 giorni: lui venne prima espulso dall’Aula, poi, una volta convocato dalla terza carica dello Stato, non si scusò. Da lì la decisione – rarissima – di allontanarlo per due settimane. Ora Massimilianoè uomo delle istituzioni, volto (di) dellamoderata; a Trieste lo chiamano “il presidente della terza Camera” (guida la Conferenza Stato-Regioni), era a un passo dall’entrare nel governo di Giorgia Meloni (finché Matteo Salvini non si oppose) e ora sembra un candidato civico. Tanto che, nella corsa – in discesa – per il secondo mandato da governatore del...

