Reato di tortura: cos’è, cosa prevede e perché si è tornati a parlarne in Italia (Di sabato 25 marzo 2023) cos’è il Reato di tortura e cosa prevede il codice penale Italiano a tal proposito? Tornato sotto i riflettori con la proposta di legge di Fratelli d’Italia, che ne prevede l’abrogazione – notizia che ha scatenato la dura reazione delle opposizioni -, il Reato di tortura è entrato nel nostro ordinamento nel 2017, a seguito ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023)ildiil codice penaleno a tal proposito? Tornato sotto i riflettori con la proposta di legge di Fratelli d’, che nel’abrogazione – notizia che ha scatenato la dura reazione delle opposizioni -, ildiè entrato nel nostro ordinamento nel 2017, a seguito ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Che modello di Stato ha in testa il partito di #Meloni per presentare un testo di legge che vuole abolire il reato… - ultimora_pol : #Camera Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell'ordinamen… - repubblica : Fratelli d’Italia vuole cancellare il reato di tortura. Ilaria Cucchi si appella al capo dello Stato - NoctGmin : RT @ChiranAngelgela: Fdi vuole cancellare il reato di tortura. Ilaria Cucchi: ce lo siamo sudati e non si tocca. Poi si appella al Capo del… - Mirarch3 : RT @raffaellapaita: Vogliono togliere la patria potestá alle madri in carcere per legge, abolire il reato di tortura e chi più ne ha più ne… -