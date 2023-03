Real Betis, il sostituto di Borja Iglesias si trova in Spagna (Di sabato 25 marzo 2023) Borja Iglesias è un giocatore simbolo per il Real Betis. L'attaccante spagnolo ha molte pretendenti, specialmente in Premier League,... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023)è un giocatore simbolo per il. L'attaccante spagnolo ha molte pretendenti, specialmente in Premier League,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Real Betis, il sostituto di Borja Iglesias si trova in Spagna: Borja Iglesias è un giocatore simbolo per il Real Be… - sportli26181512 : Real Betis, il nuovo ds ha già in mente il primo acquisto: Il Real Betis ha recentemente cambiato il direttore spor… - orsoalex1 : @Caseriobloccato @CentotrentunoC Ho letto...comunque ancora è lunga...Atletico Madrid, Betis, Real Sociedad, Celta… - cenciobuga : 5. Real Betis Roma 1-1 ??? Bellissimo passaggio di esterno che smarca Camara in area che deve solo appoggiarla a… - CarlosProSuper1 : @IbaiLlanos 1. Real Madrid 2. Atletico del Madrid 3. PSG 4. Barçca 5. Betis -