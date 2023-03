Rave abusivo | la polizia ferma tutto Scatta il decreto Piantedosi | cosa rischiano ora

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 marzo 2023) Musica avolume e almeno un centinaio di ragazzi sorpresi a ballare vicino agli acquedotti di Torpignattara. Unimprovvisato nel pomeriggio di sabato 25 marzo è stato interrotto dagli agenti del reparto Mobile della Questura di Roma. Secondo quanto si apprende, i partecipanti alla festa a abusiva sarebbero cricca un centinaio. Laè intervenuta per bloccare l'evento non autorizzato che è stato interrotto poco dopo. A documentare ilanche alcuni video pubblicati sui social. Non si segnalano scontri e disordini tra i partecipanti al, tutti ragazzi, e lache ha avviato l'identificazione dei giovani. Se saranno rilevate condotte illecite, in virtù deldel ...