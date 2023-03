Raspadori verso il recupero, punta al Milan: può andare in panchina (Di sabato 25 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport – Raspadori verso il recupero, ottimismo per il Milan: può andare in panchina. L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sul … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 25 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport –il, ottimismo per il: puòin. L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sul … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, l'obiettivo che si è posto Raspadori verso il Milan. Resta ai box un centrocampista SOS Fanta Napoli, l'obiettivo che si è posto Raspadori verso il Milan. Resta ai box un centrocampista Sono due gli infortunati nella rosa di Luciano Spalletti e oggi La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle loro condizioni fisiche: "A Castelvolturno si inizia a pensare seriamente al match di A con il ... Napoli, Raspadori verso il recupero: le condizioni di salute A Castel Volturno si pensa già al Milan e Giacomo Raspadori "va verso il recupero, ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo e quindi ha messo nel mirino un posto in panchina contro i rossoneri", ...