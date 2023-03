Rapina in tabaccheria a Pompei: preso 23enne (Di sabato 25 marzo 2023) Rapina in una tabaccheria a Pompei preso un 23enne di Torre Annuziata. Si cerca il colplice che è riuscito a fuggire Rapina in una tabaccheria. Sono in due ed entrano a viso coperto ed armi in pugno nell’esercizio commerciale di Pompei in via Nolana e si fanno consegnare incasso e sigarette.Portano via circa 7000 euro e 1500 euro in tabacchi. Salgono poi su una Lancia Y bianca e fuggono via. I carabinieri della Stazione di Pompei descrivono il veicolo alla centrale operativa che dirama l’alert a tutte le pattuglie sul territorio. Poco dopo sono i militari della stazione di Boscoreale a trovare l’auto. È ferma in Via Settetermini, nel rione “piano Napoli”. A bordo ancora i due Rapinatori. Uno dei due fugge, ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 25 marzo 2023)in unaundi Torre Annuziata. Si cerca il colplice che è riuscito a fuggirein una. Sono in due ed entrano a viso coperto ed armi in pugno nell’esercizio commerciale diin via Nolana e si fanno consegnare incasso e sigarette.Portano via circa 7000 euro e 1500 euro in tabacchi. Salgono poi su una Lancia Y bianca e fuggono via. I carabinieri della Stazione didescrivono il veicolo alla centrale operativa che dirama l’alert a tutte le pattuglie sul territorio. Poco dopo sono i militari della stazione di Boscoreale a trovare l’auto. È ferma in Via Settetermini, nel rione “piano Napoli”. A bordo ancora i duetori. Uno dei due fugge, ...

