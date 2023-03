Rapina a mano armata in tabacchi | un arresto | ma si cerca complice

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArmi in pugno sono riusciti a portare via da una tabaccheria di Pompei (Napoli) 7mila euro, 1500 euro invece il valore deiracimolati. Uno dei duetori è stato bloccato in auto con parte dell’incasso ed una pistola, l’altro è in fuga. E’ accaduto in via Nolana, nel comune di Pompei. Itori, dopo il colpo, sono fuggiti a bordo di una lancia Y bianca. I carabinieri della stazione di Pompei hanno descritto il veicolo alla centrale operativa che ha diramato l’alert a tutte le pattuglie sul territorio. Sono stati i militari della stazione di Boscoreale a trovare l’auto, ferma in via Settetermini, nel rione “piano Napoli“. A bordo ancora i duetori. Uno dei due è fuggito, l’altro è stato bloccato e arrestato. Si tratta di Pasquale Vitiello, 23enne oplontino già noto ...

Rapina a mano armata in una tabaccheria in via Nolana a Pompei. Due malviventi con il volto travisato, si sono fatti consegnare l’incasso, 7000 euro in contanti e altri 1500 euro di tabacchi. Al ...Vitiello dovrà rispondere di rapina aggravata ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Continuano le indagini per rintracciare il complice. (ANSA).