Pensioni, l'Inps, attravreso il messaggio n.1100 del 2023, ha reso noto i tempi per poter richiedere l'accesso a97,6 un?operazione di accesso anticipato alla...

...un minimo di 35 anni di contributi e aver raggiunto il quorum previsto da97,6. Ci sono poi requisiti specifici ulteriori, che riguardano tutti i lavoratori che hanno maturato lacon ...Nel dettaglio, le tempistiche seguenti si applicano nei confronti di coloro che intendono approfittare di97,6 per andare ina 61 anni nel 2024 , quando ne matureranno i requisiti ...... tra quelle interessate dall'APE Sociale, il calcolo della rata mensile diè effettuato proper ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo ...

Quota 97,6: la pensione a 61 anni, domanda entro il 1° maggio. Requisiti, come si calcola e a chi spetta ilmessaggero.it

un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità); per l'età minima: se dipendenti, pari a 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6; ...Pensioni 2023, slitta anche quota 41, promesse disattese dal Governo Non trova, pertanto, alcuna giustificazione questo improvviso stop ed anche la promessa di approvare nel mese di aprile un decreto ...