Questa moneta vale oro: se la trovi nel portafoglio sei fortunato, è meglio di un Bonus statale (Di sabato 25 marzo 2023) C’è una moneta che vale davvero tanto. Bada bene di quale si tratta perché se te la ritrovi nel portafoglio sei davvero fortunato In giro ci sono davvero tante monete che hanno un valore inestimabile. Spesso capitano nelle nostre mani e manco ci accorgiamo di quanto valgono davvero. Alcune vengono considerate rare perché presenti in numero limitato, oppure si tratta di errori di conio, particolarmente ambiti dagli appassionati di Numismatica. Se trovi Questa moneta, trovi un tesoro-Ilovetrading.itSembrerà una banalità eppure quando andiamo a fare la spesa o acquisti in generale, l’ideale è pagare in contanti, ovviamente quando è possibile. Utilizzando la carta infatti, non ci sarà dato il resto, e quindi perdiamo la possibilità di ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 25 marzo 2023) C’è unachedavvero tanto. Bada bene di quale si tratta perché se te la rinelsei davveroIn giro ci sono davvero tante monete che hanno un valore inestimabile. Spesso capitano nelle nostre mani e manco ci accorgiamo di quanto valgono davvero. Alcune vengono considerate rare perché presenti in numero limitato, oppure si tratta di errori di conio, particolarmente ambiti dagli appassionati di Numismatica. Seun tesoro-Ilovetrading.itSembrerà una banalità eppure quando andiamo a fare la spesa o acquisti in generale, l’ideale è pagare in contanti, ovviamente quando è possibile. Utilizzando la carta infatti, non ci sarà dato il resto, e quindi perdiamo la possibilità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RitaVetgnano : @GiovaQuez Siete falsi come una moneta di cioccolata scadente. Non amo FDI ma questa pagliacciata di video tagliato… - Lucio66623416 : @elio_vito Com'è questa storia che l'Italia deve ratificare il MES per salvare l'unione tecnocratica Europea e della moneta a STROZZO Euro? - Zee9_Alessandro : RT @pbecchi: Oggi a Roma c’è un appuntamento importante. Non perdete questa occasione. Basta con la moneta a debito, ci vuole una „moneta p… - ackerman_lev102 : adesso bisogna assolutamente attuare il piano,disinnescare questa sorta di “bombe a moneta” e fermare questo attacc… - Flavio82730796 : @boni_castellane Consiglio a tutti caldamente di leggere i libri del prof. Giacinto Auriti. La proprietà privata de… -