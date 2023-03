Quanto costa il Ponte sullo Stretto? Come un anno di Reddito di cittadinanza (Di sabato 25 marzo 2023) Matteo Salvini va avanti a passo svelto sul Ponte dello Stretto. Il leader della Lega, presenta alla scuola politica del Carroccio a Milano, ha svelato i costi del progetto che vuole unire Calabria e Sicilia, tirando in ballo una misura sociale ormai abolita dal governo di centrodestra: “Il Ponte sullo Stretto costa Come un anno di Reddito di cittadinanza. Io credo che i soldi sia meglio usarli per qualcosa che resta nel nostro Paese, che crea mobilità, velocità e che crea soprattutto risparmio ambientale. Come si fa a dire che le opere pubbliche non sono la priorità?”. “Il Ponte di Messina da solo - sottolinea Salvini - non salva il Paese, servono il Ponte di ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) Matteo Salvini va avanti a passo svelto suldello. Il leader della Lega, presenta alla scuola politica del Carroccio a Milano, ha svelato i costi del progetto che vuole unire Calabria e Sicilia, tirando in ballo una misura sociale ormai abolita dal governo di centrodestra: “Ilundidi. Io credo che i soldi sia meglio usarli per qualcosa che resta nel nostro Paese, che crea mobilità, velocità e che crea soprattutto risparmio ambientale.si fa a dire che le opere pubbliche non sono la priorità?”. “Ildi Messina da solo - sottolinea Salvini - non salva il Paese, servono ildi ...

