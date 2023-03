Qualifiche MotoGP, GP Portogallo: ultime e diretta TV (Di sabato 25 marzo 2023) Oggi alle 11.50 piloti in pista per le Qualifiche del GP di Portogallo e così verrà designata la griglia di partenza del gran premio di domani. Si parte appunto con la Q1 e poi dalle 12.15 si andrà avanti con la Q2. Circuito di Portimao dunque pronto a scaldarsi e andiamo a vedere le ultime e dove seguire in diretta le Qualifiche di MotoGP di Portogallo. Qualifiche MotoGP, GP Portogallo: i risultati delle Libere A sorpresa il protagonista delle Libere 2 Jack Miller che con il tempo di 1.37.709 ha preceduto di 37 millesimi Maverick Vinales, mentre terza è arrivata la ducati di Pecco Bagnaia. Ad accedere direttamente alla Q2 poi sono stati Luca Marini e Jorge Martin, insieme a Fabio Quartararo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Oggi alle 11.50 piloti in pista per ledel GP die così verrà designata la griglia di partenza del gran premio di domani. Si parte appunto con la Q1 e poi dalle 12.15 si andrà avanti con la Q2. Circuito di Portimao dunque pronto a scaldarsi e andiamo a vedere lee dove seguire inledidi, GP: i risultati delle Libere A sorpresa il protagonista delle Libere 2 Jack Miller che con il tempo di 1.37.709 ha preceduto di 37 millesimi Maverick Vinales, mentre terza è arrivata la ducati di Pecco Bagnaia. Ad accederemente alla Q2 poi sono stati Luca Marini e Jorge Martin, insieme a Fabio Quartararo ...

