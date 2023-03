Qualificazioni Europei 2024, Scozia e Svizzera travolgono Cipro e Bielorussia, Turchia di misura sull’Armenia (Di sabato 25 marzo 2023) Terza giornata di qualificazione agli Europei 2024 arrivata al giro di boa. Si sono già disputate quattro delle sette partite previste quest’oggi, in attesa dei ‘pezzi forti’ della serata, con Croazia-Galles e Spagna-Norvegia che inizieranno alle 20.45 assieme ad Andorra-Romania. Nel primo pomeriggio, la Scozia ha avuto vita facile nel suo debutto contro Cipro. 3-0 rotondo all’Hampden Park, con Scott McTominay protagonista di una doppietta tra l’87’ ed il 93?, di McGinn invece il gol in apertura. Ospiti che nel finale hanno dovuto scontare anche l’espulsione di Ioannou al 95?. Vittoria sofferta invece per la Turchia, che riesce ad avere la meglio sull’Armenia. L’autorete di Kabak dopo dieci minuti mette pressione alla squadra di Kuntz, che trova il pareggio al 35? con Kokcu. Al 64? è ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Terza giornata di qualificazione agliarrivata al giro di boa. Si sono già disputate quattro delle sette partite previste quest’oggi, in attesa dei ‘pezzi forti’ della serata, con Croazia-Galles e Spagna-Norvegia che inizieranno alle 20.45 assieme ad Andorra-Romania. Nel primo pomeriggio, laha avuto vita facile nel suo debutto contro. 3-0 rotondo all’Hampden Park, con Scott McTominay protagonista di una doppietta tra l’87’ ed il 93?, di McGinn invece il gol in apertura. Ospiti che nel finale hanno dovuto scontare anche l’espulsione di Ioannou al 95?. Vittoria sofferta invece per la, che riesce ad avere la meglio. L’autorete di Kabak dopo dieci minuti mette pressione alla squadra di Kuntz, che trova il pareggio al 35? con Kokcu. Al 64? è ...

