Qualificazioni Europei 2024 | la Spagna passeggia con la Norvegia Ok la Romania | il Galles riacciuffa al 90? la Croazia

(Di sabato 25 marzo 2023) Proseguono spedite leal prossimo Europeo delche si giocherà in Germania. Oggi si sono disputate ben 7 gare, tutte valide per il 1° turno dei rispettivi gironi. Nel pomeriggio la Scozia ha avuto la meglio su Cipro, mentre la Turchia ha espugnato il fortino armeno facendolo cadere per 1-2. A partire dalle 18.00 Anche Bielorussia- Svizzera e Israele-Kosovo, hanno giocato le proprie gare d’inaugurazione. Gli elvetici si sono imposti per 0-5, una manita, sulla Nazionale bielorussa; tra israeliani e kosovari, invece, uno scialbo pareggio per 1-1 ha diviso un punto per parte. Questa sera si sono in poi giocate, rispettivamente per il Gruppo A, quello D e infine quello I, tre gare. La prima ha visto come protagoniste ladi Jose Luis De La Fuente e ladi Stale Solbakken. Le Furie Rosse, ...

... La Spagna vince contro la Norvegia Con le partite di questa sera si è chiusa la prima giornata delleagli2024. Nel match di cartello la Spagna ha superato la Norvegia, orfana ...Sono tanti i calciatori della Serie A in giro per il mondo in questa pausa per le nazionali: dalle triplette di Lukaku e Hojlund con Belgio e Danimarca ai gol di Krunic, Vlahovic, Elmas e Kouamé. ...La Nazionale rossocrociata ha iniziato leper glicon una larga vittoria contro la modesta Bielorussia. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin. Alla sua 81esima partita in Nazionale, ...

Proseguono spedite le Qualificazioni al prossimo Europeo del 2024 che si giocherà in Germania. Oggi si sono disputate ben 7 gare, tutte valide per il 1° turno dei rispettivi gironi. Nel pomeriggio la ...Buona la prima per de la Fuente con le Furie Rosse: 3-0 alla Norvegia, in gol Dani Olmo e Joselu (doppietta). Il Galles riacciuffa Kramaric e compagni, 5-0 elvetico alla Bielorussia ...