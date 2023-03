Qualificazioni Euro 2024 | Francia incontenibile | Lukaku ritrova il gol in Nazionale

(Di sabato 25 marzo 2023) E’ terminata una nuova giornata di sfide valide per leaglipei. Dopo la sfida di ieri tra Italia e Inghilterra, vinta dagli inglesi di Southgate, oggi sono scese in campo altre Nazionali, regalando puro spettacolo. Laha conquistato una splendida vittoria, piegando l’Olanda con un secco 4-0: il match si è deciso nei primi 21 minuti di gioco, con Griezmann, Upamecano e Mbappè a segno al 2?, 8? e 21?. Nel secondo tempo ci ha pensato poi Mbappè a mettere la ciliegina sulla torta, con un altro gol all’88’, mentre l’Olanda non è riuscita a cogliere l’occasione della rete della bandiera con un rigore sbagliato da Depay al 95?. Sorride il Belgio cheuno splendido: il calciatore dell’Inter hato il gol in ...

Oggi, dopo il fallimento Mondiale , un gran ritorno con doppietta d'autore contro la Svezia di Ibrahimovic (in campo nei minuti finali), nella gara inaugurale del gruppo per le...49 Dopo la sconfitta dell'Italia al Maradona , contro l'Inghilterra, continua la prima giornata diagli Europei 2024 , che si svolgeranno in Germania . Sono otto le gare in programma stasera, con un paio di big al debutto nei rispettivi gironi. Fari di oggi puntati sulla supersfida ......della qualificazione a2024 PRAGA - Venerdì 24 marzo , alle ore 20.45, alla Fortuna Arena di Praga, avrà inizio Repubblica Ceca - Polonia , gara valida per la prima giornata delle...

Erano diversi i giocatori del Toro impegnati questa sera nelle partite per le qualificazioni agli Europei, ma solo i serbi hanno sorriso. A Belgrado (un minuto di raccoglimento prima del via per ...Svezia – Belgio 0-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo F di Qualificazioni Euro 2024 Il Belgio batte 3-0 la Svezia alla Friends Arena di Solna nella ...