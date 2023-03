Qualificazioni Euro 2024, Cristante: “Siamo concentrati, consapevoli di essere forti” (Di sabato 25 marzo 2023) “Domani vogliamo vincere entrando dal primo minuto super concentrati e portare a casa la vittoria il prima possibile, senza rischiare di arrivare alla fine. Affrontiamo una squadra organizzata e difficile. Dobbiamo dare tutto”. Così Bryan Cristante ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro Malta, valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024. “Dobbiamo cancellare gli alti e bassi avuti negli ultimi anni partendo con un nuovo ciclo, dobbiamo pensare partita dopo partita e dobbiamo essere concentrati al 100% in ogni singola gara”. Tra le critiche più aspre arrivate all’Italia ci sono quelle relative al centrocampo: “Siamo tutti forti, lo abbiamo dimostrato nel tempo. Non basta una partita per far cambiare idea. Chi ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) “Domani vogliamo vincere entrando dal primo minuto supere portare a casa la vittoria il prima possibile, senza rischiare di arrivare alla fine. Affrontiamo una squadra organizzata e difficile. Dobbiamo dare tutto”. Così Bryanai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro Malta, valida per leaglipei del. “Dobbiamo cancellare gli alti e bassi avuti negli ultimi anni partendo con un nuovo ciclo, dobbiamo pensare partita dopo partita e dobbiamoal 100% in ogni singola gara”. Tra le critiche più aspre arrivate all’Italia ci sono quelle relative al centrocampo: “tutti, lo abbiamo dimostrato nel tempo. Non basta una partita per far cambiare idea. Chi ...

