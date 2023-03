Quali sono le serie tv in uscita ad aprile 2023 su Netflix? Il calendario completo (Di sabato 25 marzo 2023) . Secondo le testate di cinema e televisione, Netflix avrebbe tante sorprese per i propri spettatori in vista di aprile. Non solo nuove serie televisive, ma anche titoli che erano attesi da diverso tempo (come il proseguo di una determinata stagione). Secondo gli addetti ai lavori, un catalogo che vedrà anche nuovi film esclusivi e documentari per ogni palato. Le nuove uscite su Netflix per aprile 2023 Tra le serie televisive più attese, c’è “Lo scambio”. E’ prodotto dallo studio A24, che si è imposto recentemente anche vincendo un premio Oscar. Sempre di questo studio, sarà la serie televisiva “La diplomatica”. Per chi invece cerca storie romantiche, consigliamo i titoli de “Chupa” o “Guida turistica per innamorarsi”. Le serie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023) . Secondo le testate di cinema e televisione,avrebbe tante sorprese per i propri spettatori in vista di. Non solo nuovetelevisive, ma anche titoli che erano attesi da diverso tempo (come il proseguo di una determinata stagione). Secondo gli addetti ai lavori, un catalogo che vedrà anche nuovi film esclusivi e documentari per ogni palato. Le nuove uscite superTra letelevisive più attese, c’è “Lo scambio”. E’ prodotto dallo studio A24, che si è imposto recentemente anche vincendo un premio Oscar. Sempre di questo studio, sarà latelevisiva “La diplomatica”. Per chi invece cerca storie romantiche, consigliamo i titoli de “Chupa” o “Guida turistica per innamorarsi”. Le...

