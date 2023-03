Quali sono i rapporti tra Nikita Pelizon e la mamma prima del GF Vip? La sorella Jessica interviene (Di sabato 25 marzo 2023) A pochi giorni di distanza dalla finale del Grande Fratello Vip (lunedì 27 marzo la semifinale), si tracciano i contorni dei concorrenti rimasti ancora nella Casa più spiata d’Italia, compresa Nikita Pelizon, tra le protagoniste più amate di questa settima edizione. Quali sono i rapporti tra Nikita e la mamma? Jessica interviene La sorella Jessica,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 marzo 2023) A pochi giorni di distanza dalla finale del Grande Fratello(lunedì 27 marzo la semifinale), si tracciano i contorni dei concorrenti rimasti ancora nella Casa più spiata d’Italia, compresa, tra le protagoniste più amate di questa settima edizione.trae laLa,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #attentialletruffe ?? attenzione a messaggi di questo tipo. Sono truffatori che ingannano con i complimenti e si… - fraversion : fino a domani in centinaia di piazze in tutta Italia ci sono le Uova di Pasqua @AIL_Onlus, che “compiono” 30 anni (… - ZZiliani : Come scrivo da tempo, la #Juventus non ha mai pagato a #Ronaldo i 19.548.333,33 per i 4 stipendi fintamente rinunci… - LuisaV77427737 : @AleksandraMold @GrandeFratello Bello spettacolo abbiamo visto quest'anno tra bulli maleducazione sporcizia volgari… - Francescovic17 : I tifosi avversari,e si sono auto convinti che non vinciamo per chissà quali complotti. Ne più ne meno come i tifos… -