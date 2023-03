Qualficiazioni Europei 2024 | il bulgaro Kabakov arbitrerà Malta-Italia

Leggi su sportface

(Di sabato 25 marzo 2023) Dopo la sconfitta del Maradona contro l’Inghilterra di giovedì sera, la Nazionale di Roberto Mancini dovrà subito invertire il passo e riprendere il cammino della vittoria contro il. La partita, in programma domenica 26 marzo alle ore 20.45 sarà arbitrata dal fischiettodi Georgi. Con lui i connazionali Martin Margaritov e Diyan Valkov come assistenti e il quarto ufficiale di gara Nikola Popov. Alla Var il tedesco Christian Dingert che avrà come assistente ilDragomir Draganov. Per la Nazionale di Roberto Mancini, seppur l’avversario sulla carta, è molto inferiore è già un passo fondamentale per la qualificazione al prossimo campionato europeo, in cui, si spera, ci arriveremo da Campioni in carica. SportFace.