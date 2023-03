Putin minaccioso: “Armi nucleari tattiche per la Bielorussia”. Ma i Paesi nordici creano la difesa aerea unificata (Di sabato 25 marzo 2023) Minaccia l'Occidente, Vladimir Putin: soprattutto i Paesi confinanti o comunque vicini. Ma lo fa mandando avanti il fedele e fin troppo docile alleato Lukashenko. Afferma infatti che "sarà completata la costruzione di un deposito di Armi nucleari tattiche in Bielorussia". Questo dopo che nella mattinata do oggi, 25 marzo 2023, è stata diffusa la notizia del patto fra Paesi nordici: in attesa che si sblocchi la loro richiesta di entrare a far parte della Nato, Svezia e Finlandia fanno quadrato in funzione anti-russa. I comandanti delle forze aree di Stoccolma e Helsinki hanno firmato con gli omologhi di Norvegia e Danimarca una lettera d'intenti per creare una difesa aerea nordica unificata Leggi su firenzepost (Di sabato 25 marzo 2023) Minaccia l'Occidente, Vladimir: soprattutto iconfinanti o comunque vicini. Ma lo fa mandando avanti il fedele e fin troppo docile alleato Lukashenko. Afferma infatti che "sarà completata la costruzione di un deposito diin". Questo dopo che nella mattinata do oggi, 25 marzo 2023, è stata diffusa la notizia del patto fra: in attesa che si sblocchi la loro richiesta di entrare a far parte della Nato, Svezia e Finlandia fanno quadrato in funzione anti-russa. I comandanti delle forze aree di Stoccolma e Helsinki hanno firmato con gli omologhi di Norvegia e Danimarca una lettera d'intenti per creare unanordica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SJKuba94 : RT @Gianl1974: ?? 'L'alleanza tra Putin e Xi Jinping - un grande reset come nessun altro in 100 anni - è un segno minaccioso per l'America e… - Gina76280162 : RT @Gianl1974: ?? 'L'alleanza tra Putin e Xi Jinping - un grande reset come nessun altro in 100 anni - è un segno minaccioso per l'America e… - Jack73371033 : RT @Gianl1974: ?? 'L'alleanza tra Putin e Xi Jinping - un grande reset come nessun altro in 100 anni - è un segno minaccioso per l'America e… - AntonioSassone7 : RT @Gianl1974: ?? 'L'alleanza tra Putin e Xi Jinping - un grande reset come nessun altro in 100 anni - è un segno minaccioso per l'America e… - virgiliopaolo : RT @Gianl1974: ?? 'L'alleanza tra Putin e Xi Jinping - un grande reset come nessun altro in 100 anni - è un segno minaccioso per l'America e… -