Putin, dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia (Di sabato 25 marzo 2023) "Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) "Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito diin. Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start, ...

