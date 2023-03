Putin annuncia lo schieramento di missili e aerei con capacità nucleare in Bielorussia (Di sabato 25 marzo 2023) Armi su armi. Vladimir Putin annuncia lo schieramento di “missili e aerei con capacità nucleare in Bielorussia”. “La Russia ha già consegnato alla Bielorussia il sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare armi nucleari”. Lo annuncia lo Zar citato dalla Tass. “Schiereremo in Bielorussia anche 10 aerei in grado di trasportare armi nucleari tattiche” ha aggiunto il leader russo nell’intervista. “La Russia risponderà per le munizioni all’uranio impoverito. Mosca ha molte di queste armi, ma non le ha ancora usate”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato da Ria Novosti. “Le munizioni all’uranio impoverito sono armi molto ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 25 marzo 2023) Armi su armi. Vladimirlodi “conin”. “La Russia ha già consegnato allail sistemastico Iskander, in grado di trasportare armi nucleari”. Lolo Zar citato dalla Tass. “Schiereremo inanche 10in grado di trasportare armi nucleari tattiche” ha aggiunto il leader russo nell’intervista. “La Russia risponderà per le munizioni all’uranio impoverito. Mosca ha molte di queste armi, ma non le ha ancora usate”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, citato da Ria Novosti. “Le munizioni all’uranio impoverito sono armi molto ...

