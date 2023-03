Putin annuncia armi tattiche nucleari in Bielorussia: ecco quanti ordigni ha. E quante sono le bombe atomiche dell’arsenale russo (Di sabato 25 marzo 2023) Vladimir Putin ha annunciato che entro luglio verranno portate armi tattiche nucleari in Bielorussia, insieme a dieci aerei in grado di trasportarle. Ma quante armi nucleari ha la Russia? Secondo recenti stime della Federation of American Scientists, Mosca detiene l’arsenale nucleare più vasto del mondo, con 5.977 testate. Mentre gli Stati Uniti ne avrebbero 5.428. Di conseguenza, Usa e Russia deterrebbero circa il 90% del totale mondiale di questi ordigni devastanti. Ma delle quasi 6.000 testate nucleari russe, 1.500 sono ritirate e pronte a essere smantellate (sarebbero invece 1.720 quelle americane ritirate dagli arsenali). E delle rimanenti 4.500 – riportava un anno fa il Bulletin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Vladimirhato che entro luglio verranno portatein, insieme a dieci aerei in grado di trasportarle. Maha la Russia? Secondo recenti stime della Federation of American Scientists, Mosca detiene l’arsenale nucleare più vasto del mondo, con 5.977 testate. Mentre gli Stati Uniti ne avrebbero 5.428. Di conseguenza, Usa e Russia deterrebbero circa il 90% del totale mondiale di questidevastanti. Ma delle quasi 6.000 testaterusse, 1.500ritirate e pronte a essere smantellate (sarebbero invece 1.720 quelle americane ritirate dagli arsenali). E delle rimanenti 4.500 – riportava un anno fa il Bulletin ...

