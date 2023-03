"Punita". Guai per Benedetta Primavera, Loretta Goggi rischia grosso (Di sabato 25 marzo 2023) Loretta Goggi meritava da tempo un varietà tutto suo. Poliedrica, elegante e preparata, l'imitatrice ha conquistato passo dopo passo “Benedetta Primavera”, un one-woman show dal sapore vintage. Il programma, però, non ha convinto né i telespettatori né i giornalisti. Secondo i dati degli ascolti, i più bocciano la trasmissione Rai. L'autore televisivo Giancarlo De Andreis, però, offre una prospettiva che non valuta lo spettacolo solo in termini di share: “Feroci critiche, ma sostegno sui social”. Un giusto riconoscimento, un tributo doveroso: “Benedetta Primavera”, il nuovo varietà di Rai 1 condotto da Loretta Goggi, fa compagnia ai telespettatori più nostalgici. Simbolo di una generazione che faceva dell'impegno e della tenacia un punto di forza, la ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023)meritava da tempo un varietà tutto suo. Poliedrica, elegante e preparata, l'imitatrice ha conquistato passo dopo passo “”, un one-woman show dal sapore vintage. Il programma, però, non ha convinto né i telespettatori né i giornalisti. Secondo i dati degli ascolti, i più bocciano la trasmissione Rai. L'autore televisivo Giancarlo De Andreis, però, offre una prospettiva che non valuta lo spettacolo solo in termini di share: “Feroci critiche, ma sostegno sui social”. Un giusto riconoscimento, un tributo doveroso: “”, il nuovo varietà di Rai 1 condotto da, fa compagnia ai telespettatori più nostalgici. Simbolo di una generazione che faceva dell'impegno e della tenacia un punto di forza, la ...

