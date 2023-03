Pulp Fiction: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rete 4 (Di sabato 25 marzo 2023) Pulp Fiction: trama, cast e streaming del film su Rete 4 Stasera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Pulp Fiction, film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Il film è noto per la particolare presentazione della sua trama, che viene mostrata senza rispettare l’ordine cronologico degli eventi, e per il fatto di essere autoreferenziale fin dai suoi momenti di apertura, con la schermata del titolo che fornisce due definizioni di dizionario per il vocabolo “Pulp”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il film è una storia composta da tre ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023): trama, cast e streaming delsu4 Stasera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21,20 su4 va indel 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Ilè noto per la particolare presentazione della sua trama, che viene mostrata senza rispettare l’ordine cronologico degli eventi, e per il fatto di essere autoreferenziale fin dai suoi momenti di apertura, con la schermata del titolo che fornisce due definizioni di dizionario per il vocabolo “”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilè una storia composta da tre ...

