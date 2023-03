Pulp Fiction, la scena del ballo a quali film è ispirata? (Di sabato 25 marzo 2023) L’iconica scena del ballo in Pulp Fiction, tra Vincent Vega (John Travolta) e Mia Wallace (Uma Thurman), un twist sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry, è diventata una delle sequenze più famose del capolavoro di Quentin Tarantino, e dell’intera storia del cinema; per realizzarla, il regista ha attinto a molteplici e diverse fonti di ispirazione, da Godard a Fellini, da Batman agli Aristogatti. Scopriamo insieme nei prossimi paragrafi a quali film, dichiaratamente o meno, si è ispirato Tarantino per costruire questa leggendaria sequenza. Come noto, essa si svolge all’interno del Jack Rabbit Slim, un bar a tema anni ’50, con cameriere – pinup e successi svenevoli dell’epoca, dove Vincent e Mia si recano a cenare: Marsellus Wallace, boss criminale fuori città in vacanza, ha ... Leggi su screenworld (Di sabato 25 marzo 2023) L’iconicadelin, tra Vincent Vega (John Travolta) e Mia Wallace (Uma Thurman), un twist sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry, è diventata una delle sequenze più famose del capolavoro di Quentin Tarantino, e dell’intera storia del cinema; per realizzarla, il regista ha attinto a molteplici e diverse fonti di ispirazione, da Godard a Fellini, da Batman agli Aristogatti. Scopriamo insieme nei prossimi paragrafi a, dichiaratamente o meno, si è ispirato Tarantino per costruire questa leggendaria sequenza. Come noto, essa si svolge all’interno del Jack Rabbit Slim, un bar a tema anni ’50, con cameriere – pinup e successi svenevoli dell’epoca, dove Vincent e Mia si recano a cenare: Marsellus Wallace, boss criminale fuori città in vacanza, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VivInterNews : @il_Tommi12 Dico Pulp Fiction ma amo da morire Quei bravi ragazzi - bubinoblog : GUIDA TV 25 MARZO 2023: AMICI, IL CANTANTE MASCHERATO, IL CLASSICO PULP FICTION - IlMagico94 : Questa sera: Sul 4 pulp fiction ore 21:30 Sul 7 fuga da alcatraz ore 21:15 Sul 22 delitto perfetto ore 21:10 Sul 27… - oggiintv_guida : Pulp fiction, oggi in prima serata - antonellaa262 : Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 25 marzo. Scopri in… -