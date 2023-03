Pulp Fiction, il significato del film di Quentin Tarantino (Di sabato 25 marzo 2023) Un dito medio sul palco del Festival di Cannes. Non c’è immagine più pura e rappresentativa di quella che ha catturato un giovane Quentin Tarantino vincere la Palma d’Oro nel 1994 per descrivere l’ondata d’urto di Pulp Fiction, il suo secondo lungometraggio con protagonisti John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Nessuno era preparato al nuovo film dell’enfant prodige che solo un paio d’anni prima aveva fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con Le Iene, diventando sin da subito un regista di culto. Citazionismo post-moderno, dialoghi brillanti, situazioni over the top, divertimento, violenza e un gusto per la narrazione non lineare erano già gli elementi che definivano Tarantino come un autore all’epoca del suo primo film e che in ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 25 marzo 2023) Un dito medio sul palco del Festival di Cannes. Non c’è immagine più pura e rappresentativa di quella che ha catturato un giovanevincere la Palma d’Oro nel 1994 per descrivere l’ondata d’urto di, il suo secondo lungometraggio con protagonisti John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Nessuno era preparato al nuovodell’enfant prodige che solo un paio d’anni prima aveva fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con Le Iene, diventando sin da subito un regista di culto. Citazionismo post-moderno, dialoghi brillanti, situazioni over the top, divertimento, violenza e un gusto per la narrazione non lineare erano già gli elementi che definivanocome un autore all’epoca del suo primoe che in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Pulp Fiction, il significato del film di Quentin Tarantino - marco_fanton : @OlgaProzorov E nulla, mi torna sempre in mente pulp fiction - io_surf : RT @LoStregattoo: pulp fiction è un film di nicchia by #zoro #propagandalive - jaziadeath : @zdizoro Pulp Fiction è così di nicchia che ha vinto un Oscar #propagandaorkestra #propagandalive - IolandaPompilio : Ok faccio parte della nicchia che ama Pulp Fiction #propagandalive -