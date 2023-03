"Pulp fiction", il film che consacrò Tarantino (Di sabato 25 marzo 2023) Pulp fiction Rete 4 ore 21.25 Con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis. Regia di Quentin Tarantino. Produzione USA 1994. Durata: 2 ore e 34 minuti LA TRAMA Il film che consacrò Tarantino. Vinse a mani basse il festival di Cannes e impose il suo stile e i suoi codici . Tre storie di malavita che più mala non si può ispirate alla narrativa gialla degli anni 40 (allora chiamata "Pulp" per via della carta di poco prezzo). Due sicari della mala (Travolta e Samuel Jackson) in missione di morte. Sempre Travolta adibito a far la guardia alla moglie cocainomane del suo boss (la Thuirman). Un pugile (Bruce Willis) che si rifiuta di perdere un incontro (di gran lunga lo sketch migliore). PERCHE' VEDERLO perchè il meglio di Tarantino ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023)Rete 4 ore 21.25 Con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis. Regia di Quentin. Produzione USA 1994. Durata: 2 ore e 34 minuti LA TRAMA Ilche. Vinse a mani basse il festival di Cannes e impose il suo stile e i suoi codici . Tre storie di malavita che più mala non si può ispirate alla narrativa gialla degli anni 40 (allora chiamata "" per via della carta di poco prezzo). Due sicari della mala (Travolta e Samuel Jackson) in missione di morte. Sempre Travolta adibito a far la guardia alla moglie cocainomane del suo boss (la Thuirman). Un pugile (Bruce Willis) che si rifiuta di perdere un incontro (di gran lunga lo sketch migliore). PERCHE' VEDERLO perchè il meglio di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlMagico94 : Questa sera: Sul 4 pulp fiction ore 21:30 Sul 7 fuga da alcatraz ore 21:15 Sul 22 delitto perfetto ore 21:10 Sul 27… - oggiintv_guida : Pulp fiction, oggi in prima serata - antonellaa262 : Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 25 marzo. Scopri in… - Cinemaserietvit : Pulp Fiction: il significato della scena del ballo nel film - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: Auguri #QuentinTarantino! Alla viglia del 60esimo compleanno del regista e sceneggiatore, in prima e seconda serata su… -