Pugilato | Irma Testa conquista l’oro ai Mondiali donne

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoè d’oro. L’azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella finale della categoria dei 57 kg deiin corso a New Delhi. Il verdetto a favore diè stato unanime. Nello scorso dicembreaveva battuto la stessa rivale, Ibragimova, nel match del suo esordio al professionismo per il quale aveva ricevuto una borsa di 30mila dollari. Ora invece ne guadagnerà centomila come premio per questa medaglia d’oro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : IRMA A MANI BASSE???? Il pugilato femminile ci regala una straordinaria giornata ai Mondiali di Nuova Delhi. Una Tes… - CrisZanirato : RT @FPIBoxe: La musica sono queste Parole… IRMA Testa è Oro Mondiale …???????? 2023 Urla tutta la tua gioia, Farfalla ?? del Ring Azzurro IR… - TwihardMuser : RT @Coninews: Una Testa d’oro!???? Irma si laurea campionessa del mondo di pugilato nella categoria 57 kg. A Nuova Delhi (India) ha sconfitt… - LiaCapizzi : RT @FPIBoxe: La musica sono queste Parole… IRMA Testa è Oro Mondiale …???????? 2023 Urla tutta la tua gioia, Farfalla ?? del Ring Azzurro IR… - Coninews : Una Testa d’oro!???? Irma si laurea campionessa del mondo di pugilato nella categoria 57 kg. A Nuova Delhi (India) h… -

Testa è la nuova campionessa mondiale della categoria fino a 57 chilogrammi di. L'azzurra ha centrato il primo titolo iridato della carriera dopo aver sconfitto ai punti la kazaka Karina ...Testa è d'oro. L'azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella finale della categoria dei 57 kg dei Mondiali donne in corso a New Delhi . Il verdetto a favore di Testa è stato unanime. ...Persi tratta dell'ennesima incoronazione. Prima italiana alle Olimpiadi, sia a partecipare ... e per lei si schiuderanno definitivamente le porte della leggenda del. Sconfitta in finale ...

LIVE Irma Testa-Ibragimova, Finale Mondiali boxe 2023 in DIRETTA: Chaarabi argento, ora c’è la campana OA Sport

Irma Testa è la nuova campionessa mondiale della categoria fino a 57 chilogrammi di pugilato. La boxeuse azzurra ha centrato il primo titolo iridato della carriera dopo aver sconfitto ai punti la ...Sono d'oro i pugni di Irma Testa. L'azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella finale della categoria dei 57 kg dei Mondiali donne di pugilato in corso a New Delhi, in India. Il verdetto a ...