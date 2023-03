Psg, per la panchina il sogno resta Zidane (Di sabato 25 marzo 2023) Il Psg chiuderà la stagione e poi penserà al futuro dell’allenatore, il sogno di Campos resta quello di Zidane Il Psg chiuderà la stagione e poi penserà al futuro dell’allenatore, il sogno di Campos resta quello di Zidane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Real Madrid potrebbe essere il nome giusto anche per assaltare quella Champions League mancata e inseguita da anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Il Psg chiuderà la stagione e poi penserà al futuro dell’allenatore, ildi Camposquello diIl Psg chiuderà la stagione e poi penserà al futuro dell’allenatore, ildi Camposquello di. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Real Madrid potrebbe essere il nome giusto anche per assaltare quella Champions League mancata e inseguita da anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italian… - trecchinese : @90ordnasselA @lequipe Il disco is the new scinocchio... sospendere lo stipendio e portarlo in causa per essersi pr… - CalcioNews24 : Il #Psg sogna #Zidane per la panchina ?? - fcin1908it : Equipe – Skriniar, l’entourage: “Potrebbe non giocare più nell’Inter”. PSG preoccupato per… - solopippo : @FBiasin Quando circolano così tanti soldi non si può più parlare di sport. Questo vale per tutti gli sport. Questi… -