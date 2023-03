PSG | Al-Khelaifi | ‘Superlega? La settimana prossima ci saranno annunci | novità nel mondo del calcio’ | Estero

(Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-25 00:10:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Nasser Al-, presidente del Psg, ha parlato a Marca nel corso di un evento organizzato dal giornale spagnolo. Tanti i temi toccati, a cominciare dal mercato: “Messi, Mbappé e Ramos? Tutti vogliono sapere che ne sarà, ci stiamo concentrando perché possano continuare a giocare con noi, vediamo di poter fare le cose nel modo giusto. Non faremo errori. Ora però è anche fondamentale concentrarsi sulla stagione e sui nostri talenti più giovani. L’Academy è importante, ci investiremo“. PERCORSO – “Nella mia posizione c’è una grandissima esposizione, guardate quanta strada abbiamo percorso però. In undici anni abbiamo vinto nove volte il campionato e portato il valore della società da 70 milioni di euro a 700. Continuiamo ad investire, sappiamo come farlo. Viviamo nello sport numero uno al ...

