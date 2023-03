Proposta di matrimonio in diretta | Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi | è successo da Pio e Amedeo

Leggi su tvzap

(Di sabato 25 marzo 2023) News tv. “Felicissima sera”,e ladiin. Ieri sera, 24 Marzo 2023, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della seconda stagione di Felicissima sera, il nuovo spettacolo di Pio econ tanti incredibili ospiti, grandi coreografie ed esibizioni, musica dal vivo, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo tipico dei due comici pugliesi. Tra gli ospiti della serata anche il volto noto di Verissimo,. Le risate come sempre non sono mancate, così come un’inaspettatadiLeggi anche: ...