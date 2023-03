Professore napoletano tra gli specialisti del robot Hugo in urologia (Di sabato 25 marzo 2023) Il prof. Muto è il primo ad utilizzare in Piemonte il robot Hugo in urologia che permette ridotti tempi di recupero e precisione di intervento sulla patologia. Il napoletano prof. Giovanni Muto, responsabile del dipartimento di Urologia a Maria Pia Hospital di Torino (ospedale di GVM Care & Research accreditato con il SSN), è il primo specialista Leggi su 2anews (Di sabato 25 marzo 2023) Il prof. Muto è il primo ad utilizzare in Piemonte ilin urologia che permette ridotti tempi di recupero e precisione di intervento sulla patologia. Ilprof. Giovanni Muto, responsabile del dipartimento di Urologia a Maria Pia Hospital di Torino (ospedale di GVM Care & Research accreditato con il SSN), è il primo specialista

