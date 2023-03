(Di sabato 25 marzo 2023) AGI - "Proporrò che il ministero si costituiscanel processo penale. Colui che prenderà a pugni un insegnante non avrà di fronte solo l'insegnante ma anche loche gli chiederà conto del danno di immagine". A dirlo è il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo alla scuola politica della Lega. "Alcuni hanno perso di vista significato piùondo: il rispetto", ha aggiunto Valditara, ricordando di avere "messo a disposizione l'avvocatura dello, laddove ci sia qualcuno che aggredisce un insegnante o un preside". Inoltre, ha ribadito, chi userà violenza contro un preside, un insegnante o il personale della scuola avrà di fronte loche si. È ora di dire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Prof aggrediti e occupazioni. Valditara fa guerra ai violenti - infoitinterno : Prof aggrediti, lo Stato si costituirà parte civile - fisco24_info : Prof aggrediti, lo Stato si costituirà parte civile: AGI - 'Proporrò che il ministero si costituisca parte civile n… - Candid_S_Voce : Prof aggrediti, lo Stato si costituirà parte civile - -

Professore, partiamo dalla professoressa picchiata da una mamma, fino agli studentida coetanei fuori la scuola di Firenze passando per l'allontanamento della docente americana accusata di ...... dalladi inglese picchiata da una madre a Castellamare di Stabia al dirigente scolastico ...parte civile" il ministero dell'Istruzione e del Merito permetterebbe ai docentidi chiedere " ...Idem se ad alzare le mani contro lasarà un genitore, come da poco accaduto in un liceo di Castellammare di Stabia, dove una mamma ha "vendicato" i voti bassi della figlia aggredendo l'...

Prof aggrediti, lo Stato si costituirà parte civile AGI - Agenzia Italia

Un aspetto quest’ultimo particolarmente delicato visto che la mamma dell’alunna, anche tramite il suo legale Emilio Longobardi, ha detto più volte di aver solo spintonato la professoressa ma di non ...A quattro giorni di distanza parla Lucia Celotto, presa a schiaffi in un liceo davanti ai suoi studenti: "La madre di una mia alunna mi ha riempita di ...