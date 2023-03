Processo Juventus: richiesto lo spostamento dell’udienza (Di sabato 25 marzo 2023) E’ ormai nota la questione delle dimissioni del consiglio di Amministrazione della Juventus, a rinunciare ai propri incarichi sono stati il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved e altri sette componenti del CdA per permettere alla società di affrontare da una posizione migliore le indagini portate avanti dalla Procura Federale. La procura di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 25 marzo 2023) E’ ormai nota la questione delle dimissioni del consiglio di Amministrazione della, a rinunciare ai propri incarichi sono stati il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved e altri sette componenti del CdA per permettere alla società di affrontare da una posizione migliore le indagini portate avanti dalla Procura Federale. La procura di L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : GUIDA ALLA COMPRENSIONE DELLE 'MANOVRE STIPENDI' (prossimamente in tribunale) La #Juventus andrà a processo sportiv… - ZZiliani : Mancano 3 giorni all’udienza preliminare del processo #Prisma che deciderà sul rinvio a giudizio di #Agnelli,… - ZZiliani : A pochi giorni dal via del processo penale, poteva il presidente #Ferrero non andare allo Juventus Club Parlamento… - giov_salerno : RT @ZZiliani: Mancano 2 giorni all’udienza preliminare del processo #Prisma che deciderà sul rinvio a giudizio di #Agnelli, #Paratici, #Ned… - MicioMicione85 : RT @SCUtweet: ANSA ?? Il processo #Prisma di Torino verso lo stop: i legali della #Juventus intendono chiedere il trasferimento per compete… -