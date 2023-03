Prigozhin: 'Oltre 5 mila criminali graziati dopo aver combattuto in Ucraina con la Wagner' (Di sabato 25 marzo 2023) Mercenari e criminali uniti nella guerra in Ucraina: ùiù di 5.000 ex criminali sono stati graziati dopo aver combattuto contro l'Ucraina nelle fila del gruppo mercenario russo Wagner. Lo ha detto ... Leggi su globalist (Di sabato 25 marzo 2023) Mercenari euniti nella guerra in: ùiù di 5.000 exsono staticontro l'nelle fila del gruppo mercenario russo. Lo ha detto ...

