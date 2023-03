Prevenzione oncologia, successo per l’Ottava edizione di “A Tavola con la LILT” (Di sabato 25 marzo 2023) Un semifreddo all’olio d’oliva, un dessert gustoso e salutare, che non t’aspetti. C’è anche questo tra le portate dello show cooking “A Tavola con la LILT”, progetto di promozione dei corretti stili alimentari giunto alla sua ottava edizione e promosso, nell’ambito della Settimana Nazionale di Prevenzione Oncologica, dalla LILT di Napoli guidata del professor Adolfo Gallipoli D’Errico, presso l’Istituto Alberghiero napoletano “A. E. Ferraioli” diretto dalla preside Rita Pagano. All’opera, gli studenti delle classi quinte di enogastronomia, preparati in questi ultimi due mesi da Antonella Venezia, nutrizionista LILT insieme con i docenti di Alimentazione dell’istituto, che hanno realizzato un menù “oliocentrico”: Fantasia Mediterranea, Briciole di dolcezze contadine, Anima di Terra, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 marzo 2023) Un semifreddo all’olio d’oliva, un dessert gustoso e salutare, che non t’aspetti. C’è anche questo tra le portate dello show cooking “Acon la”, progetto di promozione dei corretti stili alimentari giunto alla sua ottavae promosso, nell’ambito della Settimana Nazionale diOncologica, dalladi Napoli guidata del professor Adolfo Gallipoli D’Errico, presso l’Istituto Alberghiero napoletano “A. E. Ferraioli” diretto dalla preside Rita Pagano. All’opera, gli studenti delle classi quinte di enogastronomia, preparati in questi ultimi due mesi da Antonella Venezia, nutrizionistainsieme con i docenti di Alimentazione dell’istituto, che hanno realizzato un menù “oliocentrico”: Fantasia Mediterranea, Briciole di dolcezze contadine, Anima di Terra, ...

