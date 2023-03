Pressione bassa | sono questi i cibi da evitare assolutamente | ne va della tua salute

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 25 marzo 2023) Se soffri didovrestiper non compromettere la tua. Ecco quali. Lasanguigna(o ipotensione) è unache scende al di sotto dei 90/60 mmHg. Va detto, però, che quella che è consideratasanguigna per una persona potrebbe andare bene per qualcun altro. Lasanguignapotrebbe non causare sintomi evidenti o potrebbe portare allo sviluppo di vertigini e svenimento. Per questo è importante essere sempre attenti al palesarsi dei primi sintomi., ida ...