Prende la pensione perché cieca | ma i carabinieri la sorprendono a scorrere lo smartphone | denunciata

(Di sabato 25 marzo 2023) Sorpresa a scrollare lo, firmare documenti e muoversi dentro casa con estrema, forse troppa, agilità: una 48enne di Gioia Tauro è statadaiper aver percepito per anni unadi invalidità per la sua presunta “cecità assoluta”. Per giorni gli inquirenti l’hanno osservata per capire se la donna fosse effettivamente invalida, e hanno scoperto che non è così. Adesso è gravemente indiziata di aver percepito il sussidio indebitamente, potrebbe essere indagata per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. I, nel corso dell’indagine, hanno pedinato la donna filmandola mentre adottava comportamenti che le sarebbero stati impossibili se fosse stata effettivamente priva della vista. Si è fatta accreditare una indennità per 15 anni, per un totale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VerdeVetriolo : @cucurbitac3a @JackBurton_79 @Yoga75971429 @GianfrancoFeeni @luciodigaetano Che, ora che è contributivo, non è più… - mereu_giorgio : RT @fanpage: Chi ha una pensione da 1500 euro al mese, oggi, ha un potere d'acquisto più basso di 760 euro all'anno rispetto a chi ce l'ave… - MauroValReale : @Volkssssss @Terronista1 @pavolsizz Tu sei solo invidioso perché io e mio padre siamo dei chad viziati dalla natura… - faserone : @marketingpmi @davcarretta Perché. Che cosa si fotte? Prende quanto ha versato come un’assicurazione privata. Il ra… - Felix68852709 : @matteorenzi Prende la pensione di invalidità...??? -

... secondo il legale in maniera illegittima, l'ASL aveva imposto al dottore di andare indal ... per raggiungimento del limite massimo di età pensionabile (70 anni); l'azienda sanitaria ne...Pertanto, chi versa 25,82 euro al mese otterrà un mese di, chi ne verserà il doppio due ... Per quanto riguarda l'ammontare dell'assegno, il calcolo è abbastanza semplice: siil montante ...... addirittura, indiscrezione sondaggistica di cui è arrivata pronta smentita, il giudice in... Di Raffaele in Raffaele, ultimamentequota anche il nome di Stancanelli tra i papabili di ...

Pensioni rivalutate, chi aveva un assegno da 1500 euro ora prende ... Fanpage.it

Sorpresa a scrollare lo smartphone, firmare documenti e muoversi dentro casa con estrema, forse troppa, agilità: una 48enne di Gioia Tauro è stata denunciata dai carabinieri per aver percepito per ...Le casalinghe assicurate presso l'Inps possono andare in pensione a 57 anni, ma devono versare contributi per almeno 5.