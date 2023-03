Premier Padel | svolta storica | dal Major di Roma spazio anche alle donne!

(Di sabato 25 marzo 2023)nel mondo del: a partire dall’Italy2023, torneo che si terrà al Foro Italico didal 10 al 16 luglio, le donne parteciperanno agli eventi del, ossia il circuito mondiale gestito dalla Federazione Internazionale (FIP), sponsorizzato da Qatar Sports Investments (QSI) e sostenuto dalla ProfessionalAssociation (PPA). Come si legge sul comunicato ufficiale, sono “oltre 110 le donne che hanno già firmato pere molte altre dovrebbero unirsi a breve”. “Oggi è un giorno storico e di grande orgoglio per il– ha affermato Luigi Carraro, presidente della FIP -. Da quando ...

E a impreziosirla - almeno per noi italiani - è il fatto che ne saremo testimoni proprio a Roma, nel Major del circuitoche si terrà al Foro Italico dal 10 al 16 luglio. Da quel torneo, ...La seconda edizione dell'Italy Major, lo Slam italiano del nuovo circuito internazionale, vedrà anche un torneo femminile. L'indiscrezione rilanciata dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo è in linea con quanto dichiarato ...... dai Campionati europei al Mondiale di, dai tornei Cupra FIP al circuito. La FIP e Mejor Set lavoreranno in team anche nello sviluppo di un campo daspeciale 'FIP edition' e ...

Premier Padel anche al femminile: a Roma la prima volta delle donne La Gazzetta dello Sport

