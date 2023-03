Preghiera del mattino del 25 Marzo 2023: “Rendimi partecipe della Tua vita” (Di sabato 25 marzo 2023) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 marzo 2023) Il Sabato è il giornodevozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fontana3Lorenzo : Una preghiera per le vittime del Covid-19. Un pensiero commosso alle loro famiglie, in particolare a quante non han… - CiaoKarol : BUONA FESTA DELL'ANNUNCIAZIONE! #25marzo ? La preghiera da recitare oggi: - giuseppe_alto : Oggi 25 marzo 2022 si celebra l'Annunciazione del Signore o della Beata Vergine Maria è l'annuncio del concepimento… - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? - GiulianoLoruss6 : RT @CiaoKarol: SOLENNITA' DELL'ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE!? ? La Parola di Dio di questo sabato: -