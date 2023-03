"Possono saltare". Terremoto in Forza Italia: ecco chi rischia la poltrona (Di sabato 25 marzo 2023) Cosa sta succedendo all'interno di Forza Italia? Se lo chiedono in molti, alla luce delle voci che stanno diventando sempre più diffuse. Da quando Silvio Berlusconi ha smesso di seguire e commentare ogni avvenimento politico giorno per giorno, la tensione si è alzata nel partito, dove si ha l'impressione che sia partita la lotta per raccogliere l'eredità del fondatore. Prima di entrare nel merito delle indiscrezioni sulla “guerra” interna, è bene sottolineare che al momento non esistono problemi nei gruppi parlamentari che possano mettere in pericolo la maggioranza. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Licia Ronzulli, che sarebbe stata spinta ai margini del partito da Marta Fascina e da Marina Berlusconi. Quest'ultima - secondo il Corriere della Sera - avrebbe deciso di riprendere in mano le redini di Forza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Cosa sta succedendo all'interno di? Se lo chiedono in molti, alla luce delle voci che stanno diventando sempre più diffuse. Da quando Silvio Berlusconi ha smesso di seguire e commentare ogni avvenimento politico giorno per giorno, la tensione si è alzata nel partito, dove si ha l'impressione che sia partita la lotta per raccogliere l'eredità del fondatore. Prima di entrare nel merito delle indiscrezioni sulla “guerra” interna, è bene sottolineare che al momento non esistono problemi nei gruppi parlamentari che possano mettere in pericolo la maggioranza. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Licia Ronzulli, che sarebbe stata spinta ai margini del partito da Marta Fascina e da Marina Berlusconi. Quest'ultima - secondo il Corriere della Sera - avrebbe deciso di riprendere in mano le redini di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Renato65497671 : non succede nulla --sono anni che vi stanno dicendo abbiam0o bisogno vostri soldi ..ma il sordo non vuol mai senti… - MarxKarletto : @GennaroSenatore @VisonaNicola @ThManfredi Come quelle di facility management, labour intensive, che possono saltare da un momento all’altro - Brembillasciur : @borghi_claudio @JL5714 @schemaponzi2 Ciao Claudio ma in che senso il PD ha fatto saltare la norma sulle donne inci… - Ultron65 : RT @bordoni_russia: Secondo Putin l'idea che il nordstream sia stato fatto saltare da un gruppo di attivisti ucraini è una totale assurdità… - Giovann06352249 : @Luisamneubauer Luisa Neubauer: Ieri le autorità scolastiche di Amburgo, in Germania, hanno annunciato che gli stud… -