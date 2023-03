Portovesme | protesta dopo mancato accordo su vertenza | tende sul tetto e operai incatenati

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 25 marzo 2023) Si riaccende ladegli, frazione del comune di Portoscuso in provincia del Sud Sardegna,la fumata nera di ieri nel vertice sullaal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. I lavoratori della Portoversme srl nei due siti industriali del Sulcis e del Medio Campidano non hanno aspettato la riunione convocata dai sindacati per il 27 marzo: già da ieri sera è stata proclamata l'assemblea permanente alla fonderia di San Gavino, con tanto disulpiazzate da quattro, mentre altri tre lavoratori si sonoai tornelli dell'impianto a. I sindacati, a quanto si è appreso, saranno a San Gavino per monitorare la situazione. A rischio ci sono ...