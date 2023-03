Poole fa la differenza | guarda Golden State - Philadelphia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giulius888 : @VincenzoBellom9 Piango nemmeno Poole attualmente difende peggio di così, eh ma a mendalidá fa a differenza - HeyMiChiamoCiao : @emilan46 La differenza tra GS e Clippers ? Del perché una ha vinto e l’altra no? Perché tu sei obbligato ad utiliz… -

Forse è la vittoria più impressionante della stagione, per i Warriors. Che piegano Philly recuperando 11 punti nell'ultimo quarto, resistono ...Curry segna 29 punti e chiude i conti dalla lunetta in volata, ma sono i 19 nell'ultimo periodo dia fare la. Dubs (39 - 36) al terzo successo consecutivo, entrati in forma proprio ...I 30 punti di Leonard, in marzo tornato al top di rendimento, fanno la. Ai Warriors non ... Golden State: Curry 50 (12/14, 8/14, 2/4 t.l.),19, Thompson 15. Rimbalzi: Looney 13. Assist: ...

Fontecchio 26! Ma coi Bucks non basta. Poole e Curry stendono Phila. Corrono i Lakers... La Gazzetta dello Sport

Curry segna 29 punti e chiude i conti dalla lunetta in volata, ma sono i 19 nell’ultimo periodo di Poole a fare la differenza. Dubs (39-36) al terzo successo consecutivo, entrati in forma proprio ...Nelle altre gare spicca la prova di Antetokounmpo: il greco di Milwaukee segna 46 punti a Sacramento e piega gli incandescenti Kings, tra le squadre più in forma della lega ...