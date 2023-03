Pontesecco | la lettera aperta di una cittadina | “Non solo le auto | pensate anche ai pedoni”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 marzo 2023) Dopo aver letto il nostro articolo riguardo il nodo di, una lettrice di Bergamonews ha scritto unasollevando la problematica che si pone per i. LaEgregi sindaci, egregio presidente della Provincia, assessori, il progetto è sicuramente lodevole e porterà miglioramenti sul flusso del traffico, a cui io stessa assisto ogni giorno, però… c’è sempre un però. E’ vero che i problemi si risolvono uno alla volta, ma occorre non perdere la visione d’insieme. Leggo nel comunicato “…facilitando il passaggio delle”. Nessuno di voi ha mai pensato di facilitareil passaggio dei? Avete mai provato ad attraversare sulle strisce pedonali di via Ramera? Io lo faccio tutti i giorni e ogni giorno rischio la ...