Pompei | rapina a mano armata in tabaccheria | un arresto

(Di sabato 25 marzo 2023) E’ di 8500 euro il bottino di unamessa a segno in unadi, nel Napoletano, da due malviventi, di cui uno è riuscito a darsi alla fuga. Armi in pugno sono riusciti a portare via da unadi(Napoli) 7mila euro, 1500 euro invece il valore dei tabacchi racimolati.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : Pompei, rapina in tabaccheria: uno dei malviventi catturato in auto con parte dell’incasso e una pistola… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: #Rapina a mano armata in #tabaccheria a #Pompei, un arresto ma si cerca complice #IoSeguoTgr - positanonews : Pompei e Boscoreale: rapina in tabaccheria tra le #news - ViViCentro : Leggi tutte le ultime notizie sulla rapina avvenuta in tabaccheria a Pompei e Boscoreale, con tutti i dettagli sull… - occhio_notizie : Due malviventi hanno fatto irruzione armati in una tabaccheria in via Pompei. I due si sono fatti consegnare l’inca… -

. Unain tabaccheria, armi in pugno. Due persone travisate si sono fatti consegnare l'incasso e sigarette. 7000 euro la somma sottratta, 1500 euro il valore dei tabacchi racimolati. ...in una tabaccheria a. Uno dei malviventi catturato in auto con parte dell'incasso e una pistola. Indagini dei Carabinieri. Unain tabaccheria, armi in pugno. Due persone travisate ...Indagini dei Carabinieri per unain tabaccheria, armi in pugno. Due persone travisate si sono fatti consegnare l'incasso e ... Succede in Via Nolana, nel comune di. I rapinatori fuggono in ...

Pompei: rapina in tabaccheria - Napolisera napolisera

Una rapina in tabaccheria, armi in pugno. Due persone travisate si sono fatti consegnare l’incasso e sigarette. 7.000 euro la somma sottratta, 1.500 euro il […] Succede in Via Nolana, nel comune di ...Rapina in una tabaccheria a Pompei. Uno dei malviventi catturato in auto con parte dell'incasso e una pistola. Indagini dei Carabinieri. Una rapina in tabaccheria, armi in pugno. Due persone travisate ...