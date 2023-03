“Politiche preoccupanti | rischiamo la recessione” Da Confindustria fulminano la Bce

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 marzo 2023) «Vediamo l'inflazione in calo ma vediamo delledella Bce che ci preoccupano». Non usa tanti giri di parole il presidente di, Carlo Bonomi, intervenendo alla Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio, oggi a Firenze, per dare addosso all'istituto di Francoforte guidato da Christine Lagarde. «Purtroppo - ha detto Bonomi - scontiamo il fatto che noi abbiamo avuto un picco sui costi energetici, ad agosto del 2022, e fino ad agosto di quest'anno le statistiche ci penalizzeranno, quindi ci aspettiamo nell'ultimo quadrimestre dell'anno una discesa dell'inflazione, comunque intorno al 5-6%». «Ma di fronte a questa inflazione vediamo ledella Bce che ci preoccupano» ha indicato Bonomi. «Perché sì, vero, abbiamo vissuto 10 anni di tassi negativi, ci hanno anestetizzato, ma quello che sta facendo la Bce sta ...