(Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Proha organizzato questo convegno per darechesistematicamente censurati dai media mainstream e dalla politica. Loro chiedono – scientificamente, oggettivamente e dati alla mano – un confronto sulle cause e le conseguenze del riscaldamento globale”. Così Francesca Romana, membro del direttivo di Pro, intervenendo in occasione della conferenza stampa “Custodire l’ambiente custodendo l’uomo – perché le bugie ambientaliste radicali minacciano laumana sulla terra”, organizzato da Proe La Nuova Bussola Quotidiana a Milano. “Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Poleggi (Pro Vita & Famiglia): 'Diamo voce agli scienziati che non vengono ascoltati' - -

Da qui anche la saldatura tra i movimenti ecologisti e quelli antinatalisti e- aborto, che ... 94 10.00: Introduzione: Francesca Romana(ProVita) 10.15: Ecologia umana vs Ambientalismo ...È per questo motivo che a promuovere questo evento è stata l'associazioneVita e Famiglia, come ha ricordato la sua rappresentante Francesca Romana, che ha moderato l'incontro, non a caso ...... sottolinea il membro del direttivo diVita & Famiglia Onlus, Francesca Romana, nel corso della conferenza stampa dal titolo 'Custodire l'ambiente custodendo l'uomo', tenutasi presso la ...

Poleggi (Pro Vita & Famiglia): "Diamo voce agli scienziati che non ... Adnkronos

Così Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, intervenendo in occasione della conferenza stampa “Custodire l’ambiente custodendo l’uomo - perché le bugie ambientaliste ...